未使用品！　Panasonic 光エステ ES-WP98

Panasonic光エステES-WP98景品で当たったもので、使用する機会がないので出品します写真撮影で作用するため開封はしていますが、未使用です。写真に写っているものが全てです状態、付属品などは写真にてご確認をお願い致します。《Panasonic光エステ》ハイパワー＆スピーディーでムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。ハイパワーでも刺激をおさえて肌にやさしいムダ毛ケア。＊ムダ毛だけでなく、美肌に導く光ケア＊美肌に効果のある光エネルギーを使用。使うほど、美肌ケア効果を実感します。＊肌にやさしく光ケアできる波長調整フィルター搭載＊刺激になりやすい、 光エネルギーを一部吸収し、肌にやさしく光ケア。＊肌検知センサー搭載＊肌検知センサーで、肌色にあわせたおすすめの出力レベルを確認できます。＊パワーを選べる5段階の出力レベル■電源方式：交流式■電圧：AC100-240V（50/60Hz）自動電圧切替付■消費電力：約75W（照射準備時）■使用可能回数：約600回■使用できる部位 アシ、ウデ、ワキ、手胸、Vゾーン、IゾーンOゾーン顔（女性）顔（男性ヒゲにも可）■使える毛色：黒/茶/暗い金色■サイズ：（約）幅7.9×奥行5.6×高さ25.3cm（アタッチメント装着時）■質量：約402g■電源コード長さ（約）：1.8m （ACアダプター）、1m（電源コード）■付属:ポーチ#Panasonic#パナソニック#光エステ#光美容器♯美容機器♯脱毛器タイプ···光美容器部位···全身



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