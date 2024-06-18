エルメスモバイルバッテリー

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商品詳細
エルメスのiPhone用充電器です。２つ購入していたので、一つ出品します。発売日に大阪の店舗にて購入し、一度開封しましたが箱に入れて保管してあります。お店の方は在庫が無くなり後、追加は販売しないとおっしゃっていたので貴重なものだと思います。お探しの方はぜひ。袋、箱、リボンなど全ておつけします。プレゼントにもいかがでしょうか？タイプ···ワイヤレス充電器
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