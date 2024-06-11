YA-MAN スカルプリフトアクティブプラス　82G

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商品詳細
タイプ···美顔器部位···顔防水···防水機能あり使用期間は1ヶ月です。忙しくなりそのまま自宅にて保管しておりました。動作確認済みです。お風呂でも使用可能ですが、私はお風呂では使用はしてないです。#ヤーマン#アクティブプラス
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