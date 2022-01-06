ReFa FINE BUBBLE リファ ファインバブルs シャワーヘッド

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■購入から1年半以上経っております。使用期間は一年ほどです。アダプターなどの部品、説明書等は購入時のままです。保証書は1年間有効との記載のため期限は切れているかと思います。◎お風呂場はカビなど無く衛生状態も良いのと、入浴後に拭き上げを行っているので、カルキ等の影響も受けにくく状態は良いと思います。⚠️少なくとも水を通している中古品にはなりますので、ヘッドの中の状態等、神経質な方はご購入をお控え下さい。■大手通販サイトQVCでの購入になります偽物が出回っているようですのでお気を付けください⚠️浴室の床が石なので床へ触れた際のものなのか、シャワーヘッド部分に細かいすり傷のような跡があります（シャワーヘッドにかなり背景が映り込む為、特筆して目立つような傷ではないので写真を撮っておりませんが、気になる方はコメントください）親族に譲ろうか迷っているのでこちらの商品に関してはお値引きはあまり考えておりません、、