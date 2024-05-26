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BMW F32 H＆Rダウンサス
商品番号 F33894658406
商品名

BMW F32 H＆Rダウンサス
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BMWF32435iで使用していたH＆Rダウンサスになります。F32.33.36は使えると思います。F30等への流用はわかりません。フロント45mm、リア40mmほど下がります。写真2枚目のような車高になります。異音等は特にありませんでした。車高調に変えた為出品いたします。
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