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コンプレッサー ブレードホース チェックバルブ SMC 3/8 NPT エアサス
商品番号 G69934184679
商品名

コンプレッサー ブレードホース チェックバルブ SMC 3/8 NPT エアサス
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品概要】・チェックバルブ付きブレードホース・チェックバルブは、信頼のあるSMC製となります。・VIAIR480Cにも使用可能。【商品詳細】・管接続口径：3/8(16.662mm)・ネジの種類：NPT・チェックバルブ：SMC・全長：約65cm・対応機種：　⇒オリジナル製品：480　⇒VIAIR製品：480C【交換時の注意事項】コンプレッサーのクリーニングを必ず行ってください。・ヘッド内部・ホース接続ネジ分・リードバルブ【商品内容】・チェックバルブ付きブレードホース×1【個数別料金(送料込)】1個：4,500円2個：8,800円※出品数以上購入の場合、在庫確認お願いします。【発送方法】・ネコポス　⇒配送状況確認　⇒匿名配送　⇒あんしん配送サポート※船便となる場合があります。※船便となった場合、7日以上掛かる場合があります。※配達遅延のキャンセルは受け付けません。【その他、注意事項】・配送時の小傷等がある場合があります。・ネジ規格、ネジ径を確認して購入してください。・チューブサイズを確認して購入してください。
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