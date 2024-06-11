イロパパ専用c26 セレナ　ダウンサス　RSR

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商品詳細
c26セレナのRSR、ダウンサスです。中古車両購入時にダウンサスが入ってました。何キロ走行したかは、わかりません。状態は写真での判断でお願いします。出品の理由として少し大きめのタイヤをはいたら、バウンドした時に内側が当たるので外しました。まだ使えるのでよろしくお願いします。気になるかたコメントよろしくお願いします。
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