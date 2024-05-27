キューブZ12　純正ショック、スプリング一式

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商品詳細
日産キューブZ12純正ショック、スプリング一式平成21年式2WD7万キロの車両から外した足廻り一式になります。片側ダストブーツ破れています。ショックの戻り遅いですが、純正戻しや車検時に使用出来るかと思います。中古品なのでご理解頂ける方の購入お願い致します。
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