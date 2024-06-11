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【即購入OK】TEIN EDK05-12120 EDFC モーターキット
商品番号 C49868018809
商品名

【即購入OK】TEIN EDK05-12120 EDFC モーターキット
ブランド名 テイン
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約1年前に購入し、使用しなかった為出品致します。購入金額:15,000円最終値下げです。新品未使用品です。内容物確認の為開封致しました。適合確認の上ご購入お願い致します。お手頃価格ですので値下げ交渉はご遠慮下さい。専用化⭕️動作未確認ご不明点があればお気軽にコメントください。メーカー:テインモータ個数:4個品番:EDK05-12120#テイン#TEIN#EDFC#モーターキット#モーター#車高調#サスペンション#減衰力#減衰力調整#車#趣味#シエンタ
http://narcologia.ru/goods/insignificant537682.html
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