【即購入OK】TEIN EDK05-12120 EDFC モーターキット

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約1年前に購入し、使用しなかった為出品致します。購入金額:15,000円最終値下げです。新品未使用品です。内容物確認の為開封致しました。適合確認の上ご購入お願い致します。お手頃価格ですので値下げ交渉はご遠慮下さい。専用化⭕️動作未確認ご不明点があればお気軽にコメントください。メーカー:テインモータ個数:4個品番:EDK05-12120#テイン#TEIN#EDFC#モーターキット#モーター#車高調#サスペンション#減衰力#減衰力調整#車#趣味#シエンタ