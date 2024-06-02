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- 【シュリンク付】スペースジャグラー 1BOX【最安値】
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品はポケモンカードスペースジャグラー1ボックスシュリンク付き新品未開封になります。・1box・シュリンク付き・即購入可・匿名配送新品にて公式オンラインショップで購入した正規購入品になります。購入当初から若干シュリンクが弛んだ状態かつ角に小さな凹みが見られる状態でしたので相場よりお安く出品させていただきます。状態は写真にてご判断くださいませ。※すり替え防止のために、到着後の返品や交換は受け付けできませんので、予めご了承ください。種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックスシリーズ···ソード\u0026シールドシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ソード\u0026シールドセット···拡張パックスペースジャグラー
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