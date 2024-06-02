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★アベンジャーズ60周年記念商品★マーベルレジェンド ブラック・ウィドウ
商品番号 S47847583376
商品名

★アベンジャーズ60周年記念商品★マーベルレジェンド ブラック・ウィドウ
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※2023年9月20日追記有りハズプロマーベルレジェンドブラックウィドウアベンジャーズ60周年記念トイザらス限定品値下げしました！！新品未開封品となります。トイザらスのオンラインストアでは既に売り切れている人気のお品になります。店頭にてぶら下がった状態で販売されておりましたので、傷などは写真にてご確認願います。お値下げは行っておりません。プチプチでお包みし、ダンボールにいれて発送致します。平日は仕事の関係上発送が難しい為、土日祝に発送となります。ご了承ください。(追記)他のフリマサイトでも出品しておりますので、売却された場合は出品を取り消します。ご了承ください。《ご注意》※美品をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。#アメコミ#マーベル#MARVEL#フィギュア#マーベルレジェンド#アベンジャーズ#ブラックウィドウフィギュア種類...アクションフィギュア
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