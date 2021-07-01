デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower



デイトナからホンダGB350用「パイプエンジンガード」発売！ シリーズ初 ...



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デイトナ(Daytona) バイク用 エンジンガード GB350/S(21-22)専用 φ25.4 パイプエンジンガード ロワー(アッパーとの同時装着不可) 22102



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デイトナからホンダGB350用パーツ続々！ 車体を守るパイプガードや ...



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DAYTONA GB350/S('21) パイプエンジンガード Lower 22102 | DAYTONA ...



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取り付け画像付き】GB350アッパーエンジンガード



デイトナ(Daytona) バイク用 エンジンガード GB350/S(21-22)専用 φ25.4 パイプエンジンガード ロワー(アッパーとの同時装着不可) 22102

デイトナパイプエンジンガードGB350/Sロータイプです。定価33,000円の商品です。車両の入れ替えに伴い不要となりましたので出品いたします。装着後試用期間は半年ほどで、車庫保管、雨天は走行していなかったので劣化無くきれいな状態ですが、一度右側にゆっくり地面に置くような感じで立ちごけをしてしまい、右側のガードの塗装に傷が入り、５枚目の写真のとおりタッチアップ補修しています。装着状態では、よく見ないとわからない程度です。ガードのお陰で、車体には目立った損傷は無く、しっかりとガードしてくれる商品でした。