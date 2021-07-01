  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
商品番号 E69439434666
商品名

デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
ブランド名 デイトナ
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

デイトナパイプエンジンガードGB350/Sロータイプです。定価33,000円の商品です。車両の入れ替えに伴い不要となりましたので出品いたします。装着後試用期間は半年ほどで、車庫保管、雨天は走行していなかったので劣化無くきれいな状態ですが、一度右側にゆっくり地面に置くような感じで立ちごけをしてしまい、右側のガードの塗装に傷が入り、５枚目の写真のとおりタッチアップ補修しています。装着状態では、よく見ないとわからない程度です。ガードのお陰で、車体には目立った損傷は無く、しっかりとガードしてくれる商品でした。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic461737.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy916853.html
http://narcologia.ru/goods/composite773854.html
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
デイトナからホンダGB350用「パイプエンジンガード」発売！ シリーズ初 ...
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
パイプエンジンガード| パイプエンジンガード | 商品を探す | デイトナ
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
パイプエンジンガード| パイプエンジンガード | 商品を探す | デイトナ
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
デイトナ(Daytona) バイク用 エンジンガード GB350/S(21-22)専用 φ25.4 パイプエンジンガード ロワー(アッパーとの同時装着不可) 22102
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
デイトナ(Daytona) バイク用 エンジンガード GB350/S(21-22)専用 φ25.4 パイプエンジンガード ロワー(アッパーとの同時装着不可) 22102
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
パイプエンジンガード| パイプエンジンガード | 商品を探す | デイトナ
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
デイトナからホンダGB350用パーツ続々！ 車体を守るパイプガードや ...
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
パイプエンジンガード| パイプエンジンガード | 商品を探す | デイトナ
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
デイトナ(Daytona) バイク用 エンジンガード GB350/S(21-22)専用 φ25.4 パイプエンジンガード ロワー(アッパーとの同時装着不可) 22102
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
パイプエンジンガード| パイプエンジンガード | 商品を探す | デイトナ
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
DAYTONA GB350/S('21) パイプエンジンガード Lower 22102 | DAYTONA ...
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
パイプエンジンガード| パイプエンジンガード | 商品を探す | デイトナ
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
Webike | DAYTONA デイトナ パイプエンジンガード アッパー GB350 ...
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
取り付け画像付き】GB350アッパーエンジンガード
デイトナ パイプエンジンガード GB350/S Lower
デイトナ(Daytona) バイク用 エンジンガード GB350/S(21-22)専用 φ25.4 パイプエンジンガード ロワー(アッパーとの同時装着不可) 22102

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru