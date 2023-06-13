新品　レブル250 フォワードコントロール キットV3

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新品 レブル250フォワードコントロールキットV3商品をご覧でありがとうございます。レブル250フォワードコントロールキットV3キット位置を前方にする事で、男女問わず様々な方が扱いやすいように開発。お客様のレブルを運転している間、非常に快適です。こちら商品はアンダーカウルと同時に取り付け可能です。取り付けは非常に簡単で、切断も元の部品の溶接もありません。V1やV2に比べ、V3はコンパクトで細かい部品が少ないので取り付けが簡単です。また、V3はRebelのエンジンにより近いデザインを採用し、Rebelの美学を高めています。V3はH2Cやdiabloのような人気のエンジンガードが同時を装着できないのが欠点ですが、その欠点を考慮し、V3と同時に装着できるエンジンガードを設計しました。エンジンガードにご興味のある方はお問い合わせください。また、V1に比べ、V3は無加工でアンダーカウルとの同時装着が可能です。レブル250フォワードコントロールステップは15cm前に移動することが出来ます。取り付け方は、ユーチューブの動画をご参考くださいませ！「ホンダ レブル250用 フォワードコントロール 取り付け 方法」検索してみてください。***足を脚の前に置くように位置を変えると、以前の位置よりも快適であるだけでなく、より雄大に伸びます。同時に、ユニットの前に移動するので足も涼しくなり、外はまだ暑いので、足にかかる熱を気にせずにショーツを着て快適に通りに行くことができます。プロセスは非常にシンプルで、一般的なツールを使用する通常のユーザーは自分で注文して実行できます。***バイクのオリジナルアイテムを切断する必要はまったくありません（電線、オイルワイヤーも接続または交換する必要はありません）。使用しないときは、1つのノートでオリジナルに戻すことができるので、オリジナルを壊す心配はありません。***鋭いくちばしペンチ、六角形568、レンチ101213が必要なだけで、愛する反乱軍を新しい、より快適な位置に手動でセットアップできます。※本商品には取扱説明書、保証書等はありません、保証等は一切ありませんので自己責任にてお願いいたしますよろしくお願いします。#ホンダ#レブル250