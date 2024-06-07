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ドテラ　ファミリーキット
商品番号 T20529326644
商品名

ドテラ　ファミリーキット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 7,434 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントなし購入大丈夫ですまとめ値引きご希望の方購入前コメントお願いします。他のドテラ商品同時に購入すると500円値引き購入前コメントお願いします。フォロワー様100円値引き購入前コメントお願いしますドテラが自信を持っておすすめできる、健康的なライフスタイルのためにぜひともそろえておきたい10製品が入った大人気のセット。【内容】：ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティートリー、フランキンセンスのシングルオイル5点と、ドテラバランス、ディープブルー、イージーエア、ゼンジェスト、オンガードのブレンドオイル5点をセット（各5mL）
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