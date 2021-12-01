シャネル　「UN FLEUR DE CHANEL」オードトワレ　5割使

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ボトルタイプ...フルボトル容量・・・ボトル35ml、残量は半分よりやや多い→写真で確認下さい。・箱あり(箱は少し香水が染み込んだ跡あり、不潔の物は付着していないはず)・美容サロンの香水専用冷蔵庫にて保管。