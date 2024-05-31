オルフェオン 75 ML DIPTYQUE 香水 ORPHEON EDP

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ディプティックオードパルファンオルフェオン75MLDIPTYQUE香水ORPHEONEDP商品状態：新品未開封内容量：75ml購入時期：2023年6月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。香り：ローズウッド、サイプレス、アンバーグリス、ゴアサンダルウッドタムダオ（2003年）:トンキンの山々には、つる植物を踏みながら、根こそぎにされた銘木を運ぶ象たちの足音が響きます。堂々たるサンダルウッドがジャングルのむせ返るような熱気の中に香り立ちます。「タムダオ」は、聖木の中でも最も人気のあるゴアサンダルウッドに捧げるオマージュです。即購入OKです！