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CHAUMET × CIRE TRUDON コラボアロマキャンドル ノベルティ
商品番号 Q44178207823
商品名

CHAUMET × CIRE TRUDON コラボアロマキャンドル ノベルティ
ブランド名 ショーメ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パリの５大ジュエラー、ショーメ（CHAUME）とフランス最古のキャンドルブランドシール・トゥルードン（CIRETRUDON)のコラボのアロマキャンドルです。新品未開封です。10月初めに銀座SIX店でジュエリーを購入したときにノベルティでいただきました。頂いたばかりの未開封品ですので香りも飛んでないかと思います。使わない為出品します。未開封ではありますが、あくまで素人の自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮くださいますようお願いいたします。プチプチに包んで発送させて頂きます。他サイトにも出品中な為急に削除する場合があります。#CHAUMET#ショーメ#アロマキャンドル
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http://narcologia.ru/goods/protein975834.html
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