Tiffany \u0026 Co. オードパルファム インテンス 50ml

TIFFANY\u0026Coオードパルファムインテンス現在は廃盤になっている商品です。以前、知人から譲り受けたものになります。2〜3回程度プッシュしました。残量は画像をご確認ください。色が黄色ですが、劣化や不良品ではありません。箱にシールを剥がした跡が残っています。自宅保管・素人管理の為、神経質な方・細かい方・完璧なお品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。（↓以下、ネットからの引用文です。）「ティファニーオードパルファムインテンス」は、ティファニーのアイコニックな香りであるアイリスに、アンバーと温かみのあるバニラのような香りのベンゾインをブレンドしています。楽観性や力強さ、そして喜びなど、ブランドのピュアなエッセンスとメッセージ「Allyouneedislove.（愛こそがすべて）」が込められています。容量···50ml〜99ml種類···スプレータイプ



公式】ティファニー オードパルファム インテンス｜TIFFANY｜香水 ...



ティファニー インテンス EDP 50ml(並行輸入品)



オードパルファム インテンス



ティファニーオードパルファムインテンス(ティファニー)の通販・口コミ ...



ティファニー オードパルファム インテンス



Tiffany & Co. ティファニー オードパルファム インテンス50ml 特别 ...



tiffany&co. ティファニー 香水 インテンス 50ml | フリマアプリ ラクマ



ティファニー オードパルファム インテンス



ティファニー オードパルファム インテンス 50ml（箱なし）香水（レディース） Tiffany & Co.【S】｜au PAY マーケット



ティファニー オードパルファム インテンス



ティファニーオードパルファム インテンス 50mL - 香水(女性用)



Tiffany ティファニー オードパルファムインテンス50ml い出のひと時に ...



ティファニー/Tiffany & Co. インテンス EDP SP ,香水 (女性用)



Tiffany & Co. - ティファニー オードパルファム インテンス75ml の ...



ローズ ゴールド オードパルファム / 本体 / 50mL