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Tiffany \u0026 Co. オードパルファム インテンス 50ml
商品番号 L57665384913
商品名

Tiffany \u0026 Co. オードパルファム インテンス 50ml
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TIFFANY\u0026Coオードパルファムインテンス現在は廃盤になっている商品です。以前、知人から譲り受けたものになります。2〜3回程度プッシュしました。残量は画像をご確認ください。色が黄色ですが、劣化や不良品ではありません。箱にシールを剥がした跡が残っています。自宅保管・素人管理の為、神経質な方・細かい方・完璧なお品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。（↓以下、ネットからの引用文です。）「ティファニーオードパルファムインテンス」は、ティファニーのアイコニックな香りであるアイリスに、アンバーと温かみのあるバニラのような香りのベンゾインをブレンドしています。楽観性や力強さ、そして喜びなど、ブランドのピュアなエッセンスとメッセージ「Allyouneedislove.（愛こそがすべて）」が込められています。容量···50ml〜99ml種類···スプレータイプ
http://narcologia.ru/goods/update605995.html
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