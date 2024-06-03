Fitline アクティヴァイズ2缶+パワーカクテル×２

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★Fitline アクティヴァイズ +パワーカクテル×２★数量：2缶★原産国名:ドイツ★商品状態：新品未使用未開封◆即購入OK#他にもfitline出品してます。①ActivizeOxyplus アクティヴァイズ(賞味期限:2023/10)ーーーー朝飲用▶酸素を体内により効果的に供給するための研究開発に着目したアクティヴァイズは、赤血球の形成を助けるビタミンＢ12をはじめ、健康を維持する8種類のビタミンＢ群とビタミンＣなど、さまざまな水溶性ビタミンを揃えました。ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンＢ1は、炭水化物からエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンＢ12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。②◆Fitlineパワーカクテルｘ2・パワーカクテルx30包x2(賞味期限：2024/01個装袋に印字されております。)■原産国名:ドイツ■商品状態 新品（箱バラしてヤマトコンパクト便にて発送致します。)#フィットライン#アクティヴァイズ#ベーシックス#レストレイト#ビューティー#モノジェン#ジュニアパワーカクテル#パワーカクテル#CCプラスローション#Q10#A3Sセット#セルエナジーアクティヴァイズ#セルエナジーパワーカクテルワード：#フィットライン#アクティヴァイズ#ベーシックス#レストレイト#ビューティー#モノジェン#ジュニアパワーカクテル#パワーカクテル#CCプラスローション#Q10#A3Sセット#セルエナジーアクティヴァイズ#セルエナジーパワーカクテル