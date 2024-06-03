PM アクティヴァイズ フィットライン　 6缶セット

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商品詳細
PMアクティヴァイズフィットライン 6缶セット原産国：ドイツアクティヴァイズオキシプラス数量：6缶内容量：175g/缶賞味期限:2024.2アクティヴァイズオキシプラス◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。定価6480円/個即購入OK商品をご覧頂き、ありがとうございます■その他、多数のプライズ商品を出品しています！まとめ買いの場合は少しお安く致します是非ご覧ください！！サプリメント形状···粉末
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