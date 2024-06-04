KP ニットプランナー　mimiちゃん　タフタキルトジャケット ピンク 120

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KPニットプランナーmimiちゃんショッピング柄裏地タフタキルトジャケットピンクサイズ 120新品、タグ付オンラインショップにて購入。クローゼット整理の為、出品しました。毎年カラーと柄違いで販売されるロングセラー商品です。昨年はピンクにショッピング柄が可愛く、我が家もサイズアップで購入しました。自宅保管にご理解いただけます方、よろしくお願いいたします。コートアウター