バーニーズニューヨークのマザーズバッグとおくるみ　セット

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◎バーニーズニューヨークのマザーズバッグ幅約53cm(一番広い部分)縦約30cm◎エイデンアンドアネイのおくるみ縦約110cm横約118cm◎マーレマーレのスタイ◎バーニーズのスタイどちらも目立つ汚れや傷はありませんが、使用感がありますので中古品とご理解いただける方のご購入をお願いします。※素人検品及び自宅保管です。#BARNEYSNEWYORK#aden+anaisベビー