家庭用キッズスライダープール

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去年子どもを家でプール遊びをさせる為に購入しましたが子どもが風邪ひくと保育園に行けなくなると言い遊びませんでした。もう子どもも小学生になり家ではプール遊びしません。今後も家ではプール遊びをしないようなので出品します。これから陽気も暖かくなり夏に家庭でプール遊びをお考えされている方は宜しくお願いします。尚、サイズ、スライダープールの絵は説明書を参考にお願いします。滑り台2個アシカ2個（ご家庭用ホースと繋げシャワーになります）