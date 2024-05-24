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娘の誕生日に一度だけ着用して写真を撮った、大変綺麗なドレスです。色も可愛くお気に入りでした。70サイズですが一歳の誕生日に着られたので大きめかと思います。肌に直接触れる部分はガーゼ素材で安心です。柄・デザイン···花柄