水遊び 砂場セット おもちゃ 魚釣砂遊びり ゲーム お風呂 お砂遊び 水遊び

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＼小さい子の砂や水遊び、大きい子の釣りゲームと幅広く遊べて大人も楽しいおもちゃ⭐️／★ボリューム満点51点セット✨★お風呂やプール、海の砂浜で大満足に遊べちゃう♪★知育玩具としても大活躍❣️ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー＊新品・未使用品＊即購入大歓迎・即日発送◎＊数量限定の早い者勝ち！＊まとめ買い歓迎！＊お気軽にコメントください(^^)#さぁやshop商品一覧他にもたくさんの商品ございます！よろしければご覧下さい♪ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー《商品説明》【魚釣砂遊びりゲーム】このおもちゃのセットは、ビーチとフィッシングの2つのエンターテインメントデザインを組み合わせ、ウォーターゲームのコンセプトを完全に組み合わせています。あらゆる種類の小魚、磁気魚のフック、ビーチシャベル、その他の水道具は、ビーチ王国の子供たちの夢を満足させることができます。【知育玩具】ビーチのおもちゃは砂をシャベルで動かしたり、水で遊んだり、雪で遊んだりできます。釣りのおもちゃセットをビーチのおもちゃと一緒に使用して、ビーチでの釣りの状況をシミュレートしたり、屋内で遊んだりして、子供たちが屋内と屋外のゲームを楽しむことができます。【磁気釣りゲーム】小魚は磁気を帯びており、釣り竿の磁気で吸着することができます。一部の海洋生物も光を発します。パターンのある小魚は、子供たちの海洋生物の知覚を引き付けます。本製品は安全．無毒、耐久性のあるABSから仕上げます。エッジには滑らかでバリがなく、子供の手を傷つけず、子供に最大の安全性を提供します。【もっとゲームを楽しむ】子どもたちの想像力と創造性を遊び、ビーチツールを使って海のパターンを作り、子どもたちの海の探検を強化できる興味深いビーチフィッシングゲーム。釣りセットは、子どもたちの実践的な能力を発揮し、子どもたちの手と目の協調を育むことができます。【51個セット内容】あなたがビーチ、庭、ピクニック、雪などに連れて行くことができる屋内と屋外のビーチ釣りゲームセット。また、パーティー、誕生日、感謝祭、クリスマス、その他の休日の子供向けギフトとしても使用できます582:48.$$2980