新品】バーバリー ビニール生地レースパーカー キッズ14y 大人でもok ...

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※他のサイトでも出品しており在庫確認のため、ご購入前にコメントください！バーバリーのビニール生地レースパーカー キッズ14y大人でもok(´∀｀)ビニール生地でレースの組み合わせ。珍しくて誰とも被りません。オーバーサイズに着ていただけると思います。商品詳細■サイズ：キッズ14y大人でもok■寸法：丈 約61cm 158cmの私が羽織ったらお尻の半分あたりまで丈あります身幅 約52cm（脇下で測定）■ポケット：あり■裾：ゴムがとおっており、自分でしめたりできるので丈の調整は多少可能■生地：ビニール生地で透けます。■購入場所：梅田ESTナルシス☆他の出品商品とまとめて購入される方は割引させていただきます！！！フード···フードあり（取外し不可）