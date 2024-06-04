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- サッカージャンキー 半袖プラシャツ スターウォーズ サイズXL
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商品詳細
サッカージャンキー半袖プラシャツサイズXL身幅 約５５ｃｍ着丈 約６８ｃｍ胸に「ジェダイマスター」背中にライトセーバーとロゴ袖にスターウォーズ裾にライトセーバーのワッペン使用回数少なく、プリントのはがれもないきれいな状態です。ペットおりません。タバコ吸いません。丈...半袖カラー...ブラックサイズ...XL(LL)
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