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サッカージャンキー 半袖プラシャツ スターウォーズ サイズXL
商品番号 P70481376496
商品名

サッカージャンキー 半袖プラシャツ スターウォーズ サイズXL
ブランド名 サッカージャンキー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サッカージャンキー半袖プラシャツサイズXL身幅　約５５ｃｍ着丈　約６８ｃｍ胸に「ジェダイマスター」背中にライトセーバーとロゴ袖にスターウォーズ裾にライトセーバーのワッペン使用回数少なく、プリントのはがれもないきれいな状態です。ペットおりません。タバコ吸いません。丈...半袖カラー...ブラックサイズ...XL(LL)
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