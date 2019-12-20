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パドレス　ソト　ユニフォーム
商品番号 F65129192996
商品名

パドレス　ソト　ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パドレスのソト選手のユニフォームです。タグ付きフアン・ホセ・ソト・パチェコ（JuanJosSotoPacheco,1998年10月25日-）は、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手（外野手）。左投左打。MLBのサンディエゴ・パドレス所属。サイズはUSサイズでS日本サイズMです
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