パドレス　ソト　ユニフォーム

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フアン・ソト (野球) - Wikipedia



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パドレスのソト選手のユニフォームです。タグ付きフアン・ホセ・ソト・パチェコ（JuanJosSotoPacheco,1998年10月25日-）は、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手（外野手）。左投左打。MLBのサンディエゴ・パドレス所属。サイズはUSサイズでS日本サイズMです