阪神タイガース＊ユニフォーム＊アリアス選手

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イケメンスラッガー | ぶり～でん 哀愁の“No.44” イケメンスラッガー | ぶり～でん 哀愁の“No.44”



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阪神タイガースのレプリカユニフォームです。【背番号14アリアス選手】一度着用し洗濯して自宅保管しておりました。キズ汚れなく状態は良好です。サイズはタグ表記Lです。中古品の旨ご了承いただきご検討ください。よろしくお願いいたします。種類···レプリカユニフォーム野球チーム···阪神タイガース