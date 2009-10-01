ナイキ スナイデル SNEIJDER オランダ代表 Tシャツ 国内正規

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商品詳細
☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️ナイキNIKESNEIJDERlスナイデル10Tシャツティーシャツカットソーオランダ代表KNVBサッカーsoccerフットボールfootball100％COTTONコットンナイキジャパン国内正規使用感少なめ、概ねコンディション良好です。状態は画像で確認して下さい。表記サイズは「Ｌ」身幅→49肩幅→45着丈→71袖丈→24素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨まとめ買い歓迎✨✨⚡⚡プロフィール確認お願いします⚡⚡11s7272
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