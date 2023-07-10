パリサンジェルマンユニホーム

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商品詳細
パリサンジェルマンユニホームです！3.4年前に購入して4.5回着た程度なのでかなり状態は良いです！丈···半袖カラー···レッドチーム名/国外···パリ・サンジェルマンFC種類···レプリカユニフォームサイズ···M
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