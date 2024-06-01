テニス練習機『エーストレーナー』(Ace Trainer)

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商品詳細
テニス練習機『エーストレーナー』(AceTrainer)テニス 練習機長さ 約74cm子供が使用してました。グリップにキズ汚れありますが、使用できます。イエローボールに色褪せがございます。中古品になりますのでその点ご理解の上ご検討下さい。#テニス#練習器具#トレーニング#ストローク#素振り#サーブ
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