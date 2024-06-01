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テニス練習機『エーストレーナー』(Ace Trainer)
商品番号 Y34135899426
商品名

テニス練習機『エーストレーナー』(Ace Trainer)
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テニス練習機『エーストレーナー』(AceTrainer)テニス　練習機長さ　　約74cm子供が使用してました。グリップにキズ汚れありますが、使用できます。イエローボールに色褪せがございます。中古品になりますのでその点ご理解の上ご検討下さい。#テニス#練習器具#トレーニング#ストローク#素振り#サーブ
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