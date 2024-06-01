希少 谷繁元信 日本記録.3018試合出場.7／28.実使用 直筆サイン公式球 ...

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★★★☆谷繁元信3018試合出場公式球☆★★★〜希少日本記録達成日直筆サインボール！〜中日ドラゴンズ谷繁元信史上初３０１８試合プロ野球試合出場新記録日本記録野村克也NPB記録達成日NPB公式球（日本記録試合公式実使用球）～’１５.７.２８刻印入り～〜２０１５年７月２８日(火)〜中日vs阪神ナゴヤドーム※記録達成試合当日の本物のNPB公認の公式球に、谷繁元信さんが選手兼監督を辞められてから、ご本人にお記録達成日の公式球を確認頂いた日の日時を確認日としてご本人の意思で自ら入れられて直筆のサインをしていただきました。経年劣化のため、直筆サインが少しだけ薄れております。あと公式球には、試合当日の打球跡など実際に実使用された証の汚れがございます。ご理解の程よろしくお願い致します。購入後のキャンセル、返品は受け付けておりませんのでよろしくお願い致します。※購入まえに、必ずコメントお願い致します。どうぞよろしくお願い致します。中日ドラゴンズ ユニフォーム中日 ユニフォーム中日 ユニホーム侍ジャパン WBC日本代表西武ライオンズ ユニフォーム千葉ロッテマリーンズ ユニフォーム楽天ゴールデンイーグルス ユニフォーム中日ドラゴンズ ユニフォーム中日ドラゴンズ ユニホーム読売ジャイアンツ ユニフォーム阪神タイガース ユニフォームヤクルトスワローズ ユニフォーム広島東洋カープ ユニフォーム横浜ベイスターズ ユニフォームソフトバンクホークス ユニフォームオリックスバッファローズ ユニフォーム日本ハムファイターズ ユニフォーム中日ドラゴンズ横浜DNAベイスターズ横浜ベイスターズ横浜大洋ホエールズ佐々木主浩マシンガン打線落合博満野村克也南海ホークス西武ライオンズロッテオリオンズヤクルトスワローズ楽天ゴールデンイーグルス阪神タイガース