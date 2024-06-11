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YONEX ラケットバッグ(テニス・バドミントン)
商品番号 L68749143119
商品名

YONEX ラケットバッグ(テニス・バドミントン)
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスのラケットバッグです。肩に掛けたりリュックにもなるタイプです。気になる傷や汚れはありませんが、表面の角の部分に擦れがあります。ご使用には全く問題無いので、細かい事が気にならない方にお願い致します。発送の際は畳んだり曲げたりする予定です。種類···ラケットバッグ
http://narcologia.ru/goods/reproduce782855.html
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