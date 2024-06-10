BUSKER'S BJB-3 エレキベース バスカーズ 初心者 入門用

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商品詳細
展示品の未使用品になります。フィルム一部捲れていますが未使用品のとても綺麗なお品になります。ボディ：バスウッドネック：カナディアン・メイプルフィンガーボード：エンジニアリングウッドフレット：20F(幅：2.7mm高：1.15mm)スケール：864mmネックジョイント：ボルトオンペグ：オープンバックナット：牛骨フロントピックアップ：JBタイプピックアップリアピックアップ：JBタイプピックアップコントロール：2Vol1Toneアウトプットジャック：オープンモノラルブリッジ：BB-403/CR亜鉛ダイキャストブリッジスチールサドル(弦間ピッチ19.0mm)カラー：3TS(3トーンサンバースト)アクセサリー：ソフトケース(5mm厚クッション)ベース
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