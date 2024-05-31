PUMA ドルトムント ユニフォーム #10ゲッツェ

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商品詳細
カラー...イエロー丈...半袖リーグ...ブンデスリーガ種類...レプリカユニフォームサイズ...インポートM身幅...50cm着丈...74cmネーム等が多少剥げてます。中古品のためご理解いただける方のみご購入お願いします。
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