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- ユベントス 99/00 アウェイ Lサイズ ビンテージ
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商品詳細
ユベントスの99/00(アウェイ)のユニフォームです。正規品、Lサイズです。胸のスポンサーロゴが傷んでおり、完璧ではありません。(画像を拡大されて確認してください)古着、中古品としてお願いできたらと思います。完璧な物を考えている方、神経質な方は購入をご遠慮ください。サイズ Lサイズ身幅 約55㎝、着丈 約76㎝※素人採寸です。ご了承ください。
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