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バボラ　babolat ラケットバッグ【美品】最終値下げ‼️
商品番号 G19897949378
商品名

バボラ　babolat ラケットバッグ【美品】最終値下げ‼️
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ラケットバッグ用途···硬式バボラ、babolatラケットバッグ６本用です。シューズ入れは使用していません。インドアスクールでの使用がメインでしたので、色褪せ等なく美品です。外側両サイドにもポケットが付いており小物収納出来ます。売り切りたいのでお安く最終値下げ致します‼️半分か3分の1程度に折り畳んで梱包させて頂きます。
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