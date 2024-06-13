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マーベルレジェンド　プロフェッサーX
商品番号 K64336843721
商品名

マーベルレジェンド　プロフェッサーX
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアマーベルレジェンド　プロフェッサーX希少レア物です。ドクターストレンジにも登場したホバーチェアーのチャールズです。基本観賞用に飾っておりました。引っ越しするため、断捨離で手放すことにしました。それでも大丈夫な方よろしくお願い致します。箱、部品関係あります。ただ、開ける際に箱とプラスチックを破っております。ご了承ください。梱包して発送します。#マーベル#マーベルフィギュア#チャールズ#プロフェッサーX#X-MEN
http://narcologia.ru/goods/recycling451914.html
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