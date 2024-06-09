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- 【S】サッカー 日本代表 2018 サムライブルー レプリカ ユニフォーム
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商品詳細
サッカー日本代表2018サムライブルーレプリカユニフォームLサイズです。⚠️注意⚠️梱包は最大限コンパクトに行います。※私的な見立てのため、キズ、汚れ等の見落しにつきましては了承ください。※神経質な方、完璧なものをお求めの方は、ご購入をお控え頂くよう願います。Ｓ…新品未使用品Ａ…開封済み未使用、使用済み新古品B…使用感の少ない中古良品C…少々使用感あり多少の色あせ、ヘタりダメージの少ない一般的な古物D…全体的に使用感あり色あせ、ヘタり、汚損・破損などダメージのある古物・ジャンク品※ランクは商品状態の大凡の目安です。商品によっては価格に反映されない場合もございます。JリーグMLSリーグアンブンデスリーガセリエプレミアリーグエールディヴィジラリーガリーガエスパニョーラワールドカップチャンピオンズリーグアジアチャンピオンズリーグナイキアディダスカッパアンブロルコックスポルティフアスレタプーマサッカーフットボール
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