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オリックス・バファローズ ファンクラブ入会特典 ユニフォーム FC
商品番号 R13004815775
商品名

オリックス・バファローズ ファンクラブ入会特典 ユニフォーム FC
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・数年前のファンクラブ入会特典です。胸のBuffaloesのワッペンがカッコいいです。・入手後に短期間、室内で飾っていましたが外で着用したことはないので状態は良いと思います。多少のしわはご容赦ください。・Ｌサイズ（着丈73cm、身幅60cm）野球チーム...オリックス・バファローズ種類...レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/stair37800.html
http://narcologia.ru/goods/unusable860474.html
http://narcologia.ru/goods/procurement790933.html

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