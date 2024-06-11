菊蒔絵丸喰籠　共箱　茶道具

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多少の使用感のある菊蒔絵丸喰籠 共箱ですサイズ画賛を参照してくださいませ多少の使用感はありますが、特にキズなどはなさそうなキレイな状態です使用するには問題ないかと思われます共箱に入っておりますなお、新品ではなく中古品であることをご理解くださいませ簡易梱包の場合やリサイクル梱包資材を用いることがありますが、ご了承ください素人の撮影ですので、写真映りでの多少の違い等があること、ご了承くださいませ送料無料、メルカリ便での発送を予定しております#茶道具#茶道#中古#表千家#裏千家#武者小路千家#利休#少庵#道庵#惺斎#即中斎#而妙斎#猶有斎#淡々斎#鵬雲斎#坐忘斎#千家十職#永楽#大西#樂#楽#吉左衛門#正玄#友湖#宗哲#一閑#浄益#懐石道具#炭道具#釜・風炉#徳斎#真葛#人間国宝#骨董#京都#茶事#煎茶茶道具 茶道 中古 表千家 裏千家 武者小路千家利休 少庵 道庵 惺斎 即中斎 而妙斎 猶有斎淡々斎 鵬雲斎 坐忘斎 千家十職 永楽 大西 樂 楽 吉左衛門 正玄 友湖 宗哲 一閑 浄益懐石道具 炭道具 釜・風炉徳斎 真葛 人間国宝骨董 京都 茶事 煎茶 稽古道具 お稽古 初心者