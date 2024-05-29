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スピーカー
商品番号 L68406154466
商品名

スピーカー
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,800 円
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商品詳細

種類...スピーカーElectro-VoiceEliminator15インチウーファーのパッシブ・フロアモニターです。動作確認済。ライブ機材整理中で、同じものをもうひとつ出品中ですこのスピーカーに使用していたスタンドやキャノンケーブルも出品中です。2WAY15inchSpeaker　350w　(8Ω)cont./700Wprog./1400Wpeakサイズ　W640×D330×H450mm　重量19.5kg
http://narcologia.ru/goods/traverse625526.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral589932.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral311332.html
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