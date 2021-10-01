【送料無料‼️】ハイゴールド　佐々木誠元選手　直筆サイン入りバット

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商品詳細
ハイゴールドの木製バットです♪元ダイエーの佐々木誠選手の直筆サイン入りバットです！野球教室の時に、目の前でサインいただきましたので、本物です。JBマークの刻印入りです❗️大切に保管していたので、とても状態は良いです。素振りに使っても、観賞用でも楽しめると思います♪是非この機会に、いかがですか❓
http://narcologia.ru/goods/forthcoming896092.html
http://narcologia.ru/goods/influenza443993.html
http://narcologia.ru/goods/influenza674093.html
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