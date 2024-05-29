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BOSS DS-1 (Distortion) ディストーションエフェクター
商品番号 F39632863815
商品名

BOSS DS-1 (Distortion) ディストーションエフェクター
ブランド名 ボス
特別価格 税込 1,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSのDS-1(Distortion)です。代表的なディストーションエフェクターで、初めてのペダルにおすすめの一台です。使用感ありますが、動作確認・音チェック済です。#BOSS#DS_1_Distortion_#ディストーション#エフェクター#ペダル種類...エフェクター・プロセッサー
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