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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ロサンゼルス エンゼルス大谷翔平2021年7月14日にコロラドで開催された、MLBオールスターのホームランダービーのボーナスタイムで使用されたピンク色の公式球です。新品・未開封 UVカット機能付きのアクリルケースに入っています。アメリカのMLB公式ショップから購入しました。プチプチでしっかりと包装してから、発送させていただきます。コメントなしで購入OKです！#ロサンゼルス・エンゼルス#エンゼルス#大谷翔平#ボール#記念盾
http://narcologia.ru/goods/contemplate101477.html
http://narcologia.ru/goods/unusable719974.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial371716.html
2021 MLB ホームランダービー 公式球 ボーナスタイム用 大谷翔平-
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2021 MLB ホームランダービー 公式球 ボーナスタイム用 大谷翔平-
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