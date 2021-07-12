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2021 MLB ホームランダービー　公式球　ボーナスタイム用　大谷翔平
商品番号 A81600999078
商品名

2021 MLB ホームランダービー　公式球　ボーナスタイム用　大谷翔平
ブランド名 ローリングス
特別価格 税込 4,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ロサンゼルス　エンゼルス大谷翔平2021年7月14日にコロラドで開催された、MLBオールスターのホームランダービーのボーナスタイムで使用されたピンク色の公式球です。新品・未開封　UVカット機能付きのアクリルケースに入っています。アメリカのMLB公式ショップから購入しました。プチプチでしっかりと包装してから、発送させていただきます。コメントなしで購入OKです！#ロサンゼルス・エンゼルス#エンゼルス#大谷翔平#ボール#記念盾
http://narcologia.ru/goods/contemplate101477.html
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