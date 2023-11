【新品未使用、非売品】大谷翔平、マイクトラウト記念グッズ【フィギュア】

今年2023年7月1日.アメリカ エンゼルススタジアムにて、観戦したお客様先着限定プレゼント[非売品]現地限定品です。フィギュアの頭部分は、揺れる首振り人形。こちらの出品の写真撮影の為に、初めて、開封しました。新品です。写真撮影後、また元の箱に戻しています。アメリカから、手荷物にて、日本へ持ち帰った記念品です。破損もなく、無事に持ち帰ることができました。すり替え防止の為、返品は、お受け出来ませんので、納得の上、ご購入ご検討くださいませ。送料込み匿名発送プロフィールの確認もお願い致します。



