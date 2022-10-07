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【新品未使用、非売品】大谷翔平、マイクトラウト記念グッズ【フィギュア】
商品番号 H84632044262
商品名

【新品未使用、非売品】大谷翔平、マイクトラウト記念グッズ【フィギュア】
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年2023年7月1日.アメリカ　エンゼルススタジアムにて、観戦したお客様先着限定プレゼント［非売品］現地限定品です。フィギュアの頭部分は、揺れる首振り人形。こちらの出品の写真撮影の為に、初めて、開封しました。新品です。写真撮影後、また元の箱に戻しています。アメリカから、手荷物にて、日本へ持ち帰った記念品です。破損もなく、無事に持ち帰ることができました。すり替え防止の為、返品は、お受け出来ませんので、納得の上、ご購入ご検討くださいませ。送料込み匿名発送プロフィールの確認もお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/subtropical970101.html
http://narcologia.ru/goods/procurement428033.html
http://narcologia.ru/goods/calling456850.html

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