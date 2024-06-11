‼️予約済み商品です‼️ラコステテニスバッグ

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ラコステ L.23 ドラム型テニスバッグ : テニスショップ裏日記



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Lacoste×Tecnifibre(ラコステｘテクニファイバー)ラケットバックLテニスバッグ40L20BAG20-000ホワイトラケット収納可能のテニスバックです。サイズが大きかったため出品します。自宅で広げたのみで新品未使用です。畳んで届いたため、畳じわがあります。※お値下げは現在のところ対応しておりませんカラー···ホワイト種類···テニスバッグバッグ・ポーチの開け閉め···ファスナーサイズ···L（約72×30×30cm）素材 ポリ塩化ビニル100%仕様 丈夫で実用的なLacostexTecnifibreバッグは耐水性に優れており、さまざまなテニスギアを収納できます。・メインコンパートメント×1(内部に可動式仕切り、ファスナー付きメッシュポケット×2)・通気口付きシューズポケット×1・持ち手×1・ショルダーベルト×2写真3枚目の状態で発送いたします。写真4〜6枚目は、サイトの写真を引用させてもらっています。※返品対応は致しかねますので、質問などはコメントよりお願いします。