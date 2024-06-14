ヨネックス/ウェットタイプ・オーバー・グリップテープ/30本入/黒/ブラック/⑪

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◆コメント、ご購入の前には必ずプロフィール、商品説明欄を必ずご確認下さい。未確認の方の購入は一切お断りさせていただきます。YONEXウエットタイプオーバーグリップテープ#SuperGripSyntheticOverGrip30本分入りサイズ：幅25mm、長さ1,200mm、厚さ0.6mm30本分が入っています。※エンドテープ付き。カラー：黒/Black/ブラック※他の種類、カラーも出品中です。#SuperGripSyntheticOverGrip海外の正規販売店にて購入しました正規品です。商品は海外の正規販売店にて直接購入しました品につき、間違いなく本物です。偽物とお疑いの方は、質問、購入はご遠慮ください。※ラケットと同梱発送の場合は合計金額から200円引きとなります。 必ず事前にお申しつけ下さい。※異なるカラーの組合せ（例：黒15本＋白15本＝合計30本）の対応も 可能な場合もございます。コメント欄から事前にお問い合わせ下さい。テニスバドミントンソフトテニス種類...グリップテープ