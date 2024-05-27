ANGELS大谷翔平ディスプレイケース

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商品詳細
ANGELSエンジェルス大谷翔平ディスプレイケースMLB公式球新品未使用米国直輸入正規品です。新品未使用ですが自宅保存のため、ご理解下さる方宜しくお願いいたします。発送方法は変更する場合がございます。#エンジェルス#ANGELS#大谷翔平#ディスプレイケース#MLB公式球
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